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В Белом доме обвинили президента России в рекордном росте цен на топливо

Егор Провоторов
В мире
В Белом доме обвинили президента России в рекордном росте цен на топливо
Фото: whitehouse

Администрация Соединенных Штатов считает виной президента России Владимира Путина рекордный рост цен на топливо в стране, составивший 60 процентов за последние месяцы, заявила во вторник, 31 мая, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Подорожание бензина и дизельного топлива, разогнавшее инфляцию до максимумов за последние 40 лет, американский истеблишмент считает следствием специальной военной операции России на Украине и не видит в экономических проблемах страны своей вины, пишет РИА Новости.

— Когда мы говорим о нынешних ценах на бензин, это действительно подорожание Путина... Тот факт, что мы наблюдаем рост цен примерно на 60 процентов за последние несколько месяцев, связан с наращиванием сил, — сказала Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

Вашингтон самостоятельно отказался от закупок нефтяных ресурсов в России на фоне специальной операции на Украине и поддерживали аналогичные решения, которые приняли ранее страны Европейского союза.

В минувшую пятницу, 27 мая, Жан-Пьер заявила, что влияние «дефолта» в России на мировую экономику будет минимальным.

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