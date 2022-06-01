Министр армии США: В скором времени будет труднее поддерживать дух украинских сил

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Соединенные Штаты считают, что в условиях продолжающихся артиллерийских обстрелов поддерживать боевой дух украинских солдат будет труднее, заявила во вторник, 31 мая, американский министр армии Кристин Уормут.

— Я думаю, мы должны очень осторожно подходить к тому, каким образом мы можем дать украинским военным то, что им нужно, учитывая, что в настоящий момент разворачивается перемалывающее артиллерийское сражение, — заметила она.

Министр, выступая в вашингтонском Атлантическом совете, подчеркнула, что в подобных условиях будет труднее поддерживать боевой дух украинских сил, учитывая, каким обстрелам они подвергаются, пишет РИА Новости.

Вместе с этим, по словам Уормут, Штаты не могут допустить «эскалацию этого кризиса». В Вашингтоне уверены, что в скором времени в случае усиления конфликта на Украине будет все труднее поддерживать и единство в Североатлантическом альянсе (НАТО).

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне изучают варианты поставок Украине вооружений, которые помогут Киеву. Однако вопрос о поставке ракет дальнего действия не поднимается.