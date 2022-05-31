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Госдеп США опроверг намерение поставить Украине ракеты дальнего действия

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Госдеп США опроверг намерение поставить Украине ракеты дальнего действия
Фото: shutterstock

В Вашингтоне изучают варианты поставок Украине вооружений, которые помогут Киеву. Однако вопрос о поставке ракет дальнего действия не поднимается. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

— Мы продолжаем рассматривать ряд систем, которые могут показать себя эффективными на поле боя в руках украинских партнеров. Однако точка зрения нашего президента состоит в том, что мы не будем отправлять ракеты дальнего действия для их применения за пределами поля боя на Украине, — передает его слова РИА Новости.

Об отсутствии у США намерений поставлять Киеву оружие, способное ударить по России, заявила в этот день постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она также напомнила позицию по этому вопросу президента США Джо Байдена, который опровергал такую информацию.

До этого сообщалось, что на этой неделе Соединенные Штаты могут объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Глава МИД РФ Сергей Лавров на днях заявил, что Москва предостерегает страны Запада от поставок на Украину вооружений, которые способны наносить удары по территории России. По его словам, Запад уже не раз призывал нанести России поражение на поле боя.

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