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Постпред при ООН: США поставляют Киеву оружие только для защиты внутри границ

Евгений Белоусов
В мире
Постпред при ООН: США поставляют Киеву оружие только для защиты внутри границ
Фото: Unsplash

Америка будет поставлять вооружения Украине для защиты на своей территории, но не для ударов по России. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

— Мы с первого дня четко заявляли, что будем обеспечивать Украину вооружениями для их защиты от российской агрессии, для защиты в пределах их границ. Мы не предоставляем вооружения, которые позволят украинцам атаковать Россию со своей территории, — заявила она.

По ее словам, президент США Джо Байден, уже не раз отмечал, что Вашингтон не будет одной из сторон вооруженного конфликта. Однако США продолжит оказывать поддержку Украине, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что на этой неделе Соединенные Штаты могут объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня (РСЗО). Так, власти Украины требуют от американской стороны РСЗО в связи с их нехваткой в боях на востоке страны, однако западные государства пока не предоставляют Киеву подобного вооружения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на днях заявил, что Москва предостерегает страны Запада от поставок на Украину вооружений, которые способны наносить удары по территории России. По его словам, Запад уже не раз призывал нанести России поражение на поле боя. Чтобы достичь этой цели, он продолжает поставлять на Украину вооружение.

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