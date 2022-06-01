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Жители США считают жуликом Владимира Зеленского

Егор Провоторов
В мире
Жители США считают жуликом Владимира Зеленского
Фото: president.gov.ua

Читатели американского издания The American Conservative отреагировали на материал колумниста Рода Дрейера, в котором он попытался выяснить, какова на самом деле натура украинского президента Владимира Зеленского, которого западная пресса успела окрестить «героем».

По словам автора статьи, действующий глава украинского государства ничем не лучше экс-президента страны Петра Порошенко, которого он одолел на выборах своими посулами о борьбе с коррупцией.

Дрейер заявил, что Зеленский занял свою должность на волне общественного гнева против политических элит, которые вывозили украинские богатства за рубеж через тайные счета. При этом публицист подчеркнул, что у самого актера и его ближайшего окружения также имеется собственная сеть офшоров.

Читатели американского издания в комментариях к этой статье поделились своим отношением к персоне Владимира Зеленского, пишет РИА Новости. Один из комментаторов назвал политика «жуликом, по которому плачет тюрьма». Читатель призвал судить президента Украины за его действия в управлении страной.

Накануне в военно-гражданской администрации Запорожской области заявили, что ответственными за теракт в Мелитополе, где пострадали двое человек, являются люди, которые поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского.

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