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Ответственными за теракт в Мелитополе, где пострадали двое человек, являются люди, которые поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил член главсовета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, ориентировки на виновников инцидента уже есть, по факту случившегося ведется следствие.

— Даже плохие люди, они все равно интегрированы явно в режим Зеленского, потому что в режиме Зеленского как раз и находятся плохие люди. С одной стороны, они говорят, что Мелитополь — Украина, а с другой кошмарят те же города, — цитирует Рогова ТАСС.

30 мая в центре Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв. Он произошел в 07:40 утра. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко дрожали стекла окон и стены домов. После случившегося в центре города можно было наблюдать черные столбы дыма.

До этого стало известно, что украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки с помощью четырех снарядов. Уточняется, что снаряды калибром 122 миллиметра были выпущены из поселка Авдеевка в 04:30 утра.