Мощный взрыв произошел в центре Мелитополя

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В центре Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил член главсовета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, взрыв произошел в 07:40 утра. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко дрожали стекла окон и стены домов.

В настоящее время в центре города можно наблюдать черные столбы дыма, передает ТАСС.

До этого стало известно, что украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки с помощью четырех снарядов. Уточняется, что снаряды калибром 122 миллиметра были выпущены из поселка Авдеевка в 04:30 утра.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.