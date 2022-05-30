Украинские войска обстреляли район Макеевки в ДНР

Фото: Depositphotos

Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки с помощью четырех снарядов. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что снаряды калибром 122 миллиметра были выпущены из поселка Авдеевка в 04:30 утра, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) отрезали силам ВСУ все пути для отступления из Северодонецка. Народная милиция теперь контролирует всю территорию ЛНР.

Также сообщалось, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народной милиции ДНР полностью освободили город Красный Лиман от украинских боевиков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.