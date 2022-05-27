В ЛНР заявили, что их военные на своей территории отрезали ВСУ все пути для отхода

Военнослужащие Народной милиции ЛНР на территории города. Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине / Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие Луганской Народной Республики (ЛНР) отрезали силам ВСУ все пути для отступления из Северодонецка. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

— На данный момент в городе Северодонецке, именно в самом городе, пути отступления украинских войск отрезаны, поскольку там существуют три моста, по которым они могли уйти, — цитирует военного РИА Новости.

Марочко добавил, что Народная милиция теперь контролирует всю территорию ЛНР.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что российские средства противовоздушной обороны за последние 24 часа сбили украинский истребитель МиГ-29 над поселком Беляры под Одессой. По его словам, российская армия также уничтожила восемь БПЛА Украины и перехватила одну ракету «Точка-У» в районе Сватово в ЛНР.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии установили полный контроль над 220 поселками в ДНР, в том числе и над Красным Лиманом.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.