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В штабе ДНР сообщили об установлении полного контроля над Красным Лиманом

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В штабе ДНР сообщили об установлении полного контроля над Красным Лиманом
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии установили полный контроль над 220 поселками в ДНР, в том числе и над Красным Лиманом. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в штабе теробороны ДНР.

Красный Лиман является крупным транспортным узлом, который входит в агломерацию Краматорска, передает РИА Новости.

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 20 мая доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских националистов. В этот день подземные тоннели комбината, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего за период с 16 мая сложили оружие и сдались в плен Вооруженным силам РФ 2439 боевиков батальона «Азов» и военнослужащих украинской армии, которые были заблокированы на территории завода.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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