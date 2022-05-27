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Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Одесской области

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Одесской области
Фото: Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны за последние 24 часа сбили украинский истребитель МиГ-29 над поселком Беляры под Одессой. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, российская армия также уничтожила восемь БПЛА Украины и перехватила одну ракету «Точка-У» в районе Сватово в ЛНР.

Всего с начала спецоперации ВС РФ ликвидировали 180 самолетов ВСУ, 127 вертолетов и более тысячи беспилотных летательных аппаратов, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии установили полный контроль над 220 поселками в ДНР, в том числе и над Красным Лиманом.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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