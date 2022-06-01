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Кипр с 1 июня отменяет коронавирусные ограничения для въезжающих в страну туристов

Егор Провоторов
В мире
Кипр с 1 июня отменяет коронавирусные ограничения для въезжающих в страну туристов
Фото: Pixabay

С 1 июня Кипр отменяет коронавирусные ограничения для въезжающих в страну туристов. Теперь прибывающим в республику путешественникам не нужно будет предъявлять справку о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19.

Вышеуказанные ограничения были предусмотрены Планом действий по обеспечению бесперебойного выполнения полетов и работы воздушных и морских гаваней Кипра, вступившим в силу с 22 февраля текущего года.

Целью этого плана была организация авиасообщения в период пандемии, и он, в частности, предусматривал распределение государств на основе эпидемиологического риска, а также порядок тестирования пассажиров рейсов на COVID-19. План касался работы аэропортов Пафоса и Ларнаки, а также кипрских морских портов.

Совет министров принял во внимание улучшение эпидемиологической ситуации как в островном государстве, так и по всему миру, а также одобрил отмену ограничений, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что Турция также отменяет коронавирусные ограничения для прибывающих в страну туристов с 1 июня.

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