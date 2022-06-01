Турция с 1 июня отменяет пцр-тесты для въезжающих в страну туристов

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Турция со среды, 1 июня, отменяет ПЦР-тесты на коронавирус для въезда на территорию страны через все пограничные пункты. Об этом сказано в сообщении Министерства внутренних дел республики.

В заявлении турецкого правоохранительного ведомства говорится, что, текущая ситуация, связанная с пандемией COVID-19, позволяет отменить требование об отрицательном ПЦР-тесте для въезда на территорию страны, пишет РИА Новости.

Накануне появилась информация, что Анкара приняла решение о диверсификации туристического рынка Турции из-за специальной военной операции России на Украине и уменьшения турпотока из этих государств. Местное правительство увеличило спрос для туристов из Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Британии.

В середине мая депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил дать дополнительную неделю оплачиваемого отпуска тем россиянам, которые выбирают для себя отдых в российских городах вместо зарубежных курортов. Парламентарий призвал поддерживать таким образом внутренний туризм.