Турчак: Нет сомнений, что Запорожская область, ДНР и ЛНР войдут в состав России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Херсонская область Украины и освобожденные территории ЛНР и ДНР войдут в состав России — в этом нет никаких сомнений, то же самое будет с Запорожской областью, заявил в среду, 1 июня, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

По словам политика, решение о вхождении регионов в состав РФ должны принимать сами жители. Он выразил уверенность, что такое решение жителями освобожденных территорий будет принято.

— Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир, — подчеркнул Турчак в интервью РИА Новости.

Секретарь Генсовета «Единой России» заметил, что Запорожская область также присоединится к ЛНР и ДНР в желании войти в состав РФ. При этом Турчак подчеркнул, что для таких мер должен быть организован референдум.

В минувший вторник, 31 мая, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион намерен в ближайшее время войти в состав России и стать полноценным субъектом.