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Власти Херсонской области объявили о намерении войти в состав России

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Херсонской области объявили о намерении войти в состав России
Фото: depositphotos

Херсонская область намерена в ближайшее время войти в состав России и стать полноценным субъектом. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

— Херсонская область — она в любом случае уже в ближайшее время станет полноценным субъектом Российской Федерации, — сказал он.

Стремоусов отметил, что видит регион исключительно как область в составе России. По его словам, сроки вступления зависят только от местных жителей, передает РИА Новости.

12 мая власти Херсонской области заявили, что регион хочет войти в состав России. Кирилл Стремоусов отметил, что сложно точно сказать, какое количество времени уйдет на интеграцию региона в состав РФ.

Такое же желание выразили власти Запорожской области. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, путь интеграции и воссоединения региона с Россией будет обозначен после освобождения города Запорожье.

31 мая стало известно, что российский рубль ввели в полноценный оборот в Херсоне.

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