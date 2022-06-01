Байден заявил, что Штаты не ищут войны с Россией

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник, 31 мая, подчеркнул, что Вашингтон в частности и Североатлантический альянс (НАТО) в целом не ищут войны с Россией. Если нападения на страны военного блока не будет, то он не станет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине.

— Мы не ищем войны между НАТО и Россией. Покуда Соединенные Штаты или их союзники не подвергаются нападению, мы не будем напрямую вовлечены в этот конфликт, — заметил глава Белого дома.

Американский лидер также подчеркнул, что не стоит ждать ни отправки войск США для участия в боевых действиях на Украине, ни нападения на российскую армию, пишет Life.

Накануне стало известно, что в условиях продолжающихся артиллерийских обстрелов поддерживать боевой дух украинских солдат будет труднее. Об этом во вторник, 31 мая, заявила американский министр армии Кристин Уормут. Также она заметила, что в условиях продолжения конфликта на Украине будет все тяжелее сохранять единство НАТО.