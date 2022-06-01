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Москвичам пообещали теплую летнюю погоду в первый день июня

Егор Провоторов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичам пообещали теплую летнюю погоду в первый день июня
Фото: Twitter / Сергей Собянин

В среду, 1 июня, Москва и область будут находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями в регионе местами пройдут кратковременные дожди. Геомагнитный фон в первый день лета прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Воздух в столице прогреется до 23 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 24 градусов. Ветер будет дуть восточный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня будет составлять 752 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 50 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— Погода в первый день лета ожидается теплой, по-настоящему летней. Атмосферное давление выше привычных значений. Температура воздуха и содержание кислорода в пределах нормы, — подчеркнули специалисты.

Накануне появилась информация, что в начале июня погода в столичном регионе будет неустойчивой, в городе возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

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