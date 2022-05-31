Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале лета

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В начале июня погода в столице будет неустойчивой, в городе возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

— Начало июня в Москве будет вполне летним. Температура будет соответствовать климатической норме. Характер погоды в целом будет неустойчивым, что тоже характерно для лета. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, усиление ветра, — отметила она .

При этом эксперт добавила, что в среду, 1 июня, воздух прогреется до 22—24 градусов. По ее словам, в этот день температура будет опережать календарную норму на пару градусов, однако к выходным станет немного прохладнее, столбики термометров опустятся до 17—22 градусов, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана с 00:00 1 июня до 12:00 1 июня.

Кроме того, в городе дежурят порядка 300 бригад Мосводостока в связи с обильными дождями. В частности, в ночь на 31 мая в некоторых столичных районах выпало до восьми миллиметров осадков. При этом дождь продолжит идти в столице до конца дня. Согласно прогнозам синоптиков, за это время может выпасть еще до 14 миллиметров осадков.