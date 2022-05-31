«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за тумана ночью и утром 1 июня

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил Гидрометцентр России.

— Период предупреждения — с 0:00 1 июня до 12:00 1 июня. В отдельных районах временами туман, — говорится в сообщении.

Напомним, что май 2022 года в столице стал самым холодным в XXI веке.

Кроме того, около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы в связи с обильными дождями. Так, в ночь на 31 мая в некоторых столичных районах выпало до восьми миллиметров осадков. При этом дождь продолжит идти в столице до конца дня. Согласно прогнозам синоптиков, за это время может выпасть еще до 14 миллиметров осадков.

При этом синоптики сообщили, что 31 мая Москва и область будут находиться под влиянием атмосферного фронта, при преимущественно облачной погоде пройдут кратковременные осадки. Воздух в столичном регионе прогреется до 18, по области — до 19 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление ближе к середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 60 процентов.