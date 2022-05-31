Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за тумана ночью и утром 1 июня

Араз Салехов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за тумана ночью и утром 1 июня
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил Гидрометцентр России.

— Период предупреждения — с 0:00 1 июня до 12:00 1 июня. В отдельных районах временами туман, — говорится в сообщении.

Напомним, что май 2022 года в столице стал самым холодным в XXI веке.

Кроме того, около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы в связи с обильными дождями. Так, в ночь на 31 мая в некоторых столичных районах выпало до восьми миллиметров осадков. При этом дождь продолжит идти в столице до конца дня. Согласно прогнозам синоптиков, за это время может выпасть еще до 14 миллиметров осадков.

При этом синоптики сообщили, что 31 мая Москва и область будут находиться под влиянием атмосферного фронта, при преимущественно облачной погоде пройдут кратковременные осадки. Воздух в столичном регионе прогреется до 18, по области — до 19 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление ближе к середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 60 процентов.

Москва весна Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Комплексная проверка здоровья

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Начало большого пути

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не ищите любовь в анкетах

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Все мнения
О проекте