Порядка 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы в связи с обильными дождями. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Из-за дождей на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Они готовы оперативно устранять последствия непогоды, — говорится в сообщении.

Так, в ночь на 31 мая в некоторых столичных районах выпало до восьми миллиметров осадков. При этом дождь продолжит идти в столице до конца дня. Согласно прогнозам синоптиков, за это время может выпасть еще до 14 миллиметров осадков, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидающегося сильного ветра. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Также стало известно, что 31 мая Москва и область будут находиться под влиянием атмосферного фронта, при преимущественно облачной погоде пройдут кратковременные осадки. Воздух в столичном регионе прогреется до 18 градусов, по области — до 19 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, 5–10 метров в секунду.