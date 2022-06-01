Запашный высмеял действия Оксаны Фандеры с украинским флагом

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный в минувший вторник, 31 мая, прокомментировал действия актрисы Оксаны Фандеры, которая недавно выразила поддержку Украине.

Артистка опубликовала на своей странице в одной из социальных сетей снимок, на которой изображены собака и свешенный с балкона украинский флаг. Такое действие она «посвятила» своему родному городу — Одессе.

Заметив публикацию Фандеры, Запашный не смог пройти мимо и пошутил над ней на своем канале в Telegram.

— Оксана Фандера и ее украинский флешмоб. Странно, что флаг повесила неправильно, — написал российский дрессировщик.

Актриса родилась в Одессе, однако популярной стала только благодаря участию в российских проектах. Отец знаменитости также актер имеет украинские и цыганские корни, а ее мать — еврейка по национальности.

Накануне Запашный возмутился сюжетом про комика Максима Галкина на итальянском телевидении. Дрессировщик подверг жесткой критике действия журналистов, которые попытались выставить героем бежавшего из России шоумена.