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Запашный высмеял действия Оксаны Фандеры с украинским флагом

Егор Провоторов
Общество
Запашный высмеял действия Оксаны Фандеры с украинским флагом
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный в минувший вторник, 31 мая, прокомментировал действия актрисы Оксаны Фандеры, которая недавно выразила поддержку Украине.

Артистка опубликовала на своей странице в одной из социальных сетей снимок, на которой изображены собака и свешенный с балкона украинский флаг. Такое действие она «посвятила» своему родному городу — Одессе.

Заметив публикацию Фандеры, Запашный не смог пройти мимо и пошутил над ней на своем канале в Telegram.

— Оксана Фандера и ее украинский флешмоб. Странно, что флаг повесила неправильно, — написал российский дрессировщик.

Актриса родилась в Одессе, однако популярной стала только благодаря участию в российских проектах. Отец знаменитости также актер имеет украинские и цыганские корни, а ее мать — еврейка по национальности.

Накануне Запашный возмутился сюжетом про комика Максима Галкина на итальянском телевидении. Дрессировщик подверг жесткой критике действия журналистов, которые попытались выставить героем бежавшего из России шоумена.

Украина Эдгард Запашный критика
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