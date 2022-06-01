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Столичные службы отремонтируют более 14 тысяч подъездов жилых домов

Араз Салехов
Город
Столичные службы отремонтируют более 14 тысяч подъездов жилых домов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства займутся проведением ремонтных работ в более чем 14 тысячах подъездов многоквартирных жилых домов. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, в этом году запланированы работы в более чем 14 тысячах подъездов, в них проведут косметический ремонт, перечень работ может быть дополнен в индивидуальном порядке. О датах начала ремонта жителей предупредим заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта подъездов. В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен.

В столице с начала года произведена замена более тысячи лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта. Бирюков отметил, что за десять лет действия региональной программы капремонта специалисты поменяли почти 40 тысяч лифтов.

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