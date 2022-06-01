Заммэра Москвы Сергунина рассказала о востребованности портала «Наш город»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более шести миллионов различных вопросов горожан удалось решить благодаря порталу «Наш город». Об этом в среду, 1 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Портал «Наш город» стал незаменимым инструментом, с помощью которого москвичи активно участвуют в жизни столицы. Достаточно отправить фото и описать ситуацию, и система сама определит ответственную службу, после выполнения задачи пользователю придет отчет. Таким образом горожане помогли решить уже больше шести миллионов вопросов, — отметила она.

Заммэра напомнила, что портал появился в 2011 году. По словам Сергуниной, сервис пользуется популярностью благодаря простой механике взаимодействия с органами власти и ответственными службами. Она уточнила, что на данном этапе там принимают сообщения более чем по 200 темам, а число пользователей превышает 1,8 миллиона.

В среднем за день устраняется около трех тысяч недочетов. Чаще всего москвичи сообщают о ненадлежащем состоянии дворов, отметила заммэра.

Помимо этого, на портале «Наш город» появилось пять новых тем для жителей Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО). Были добавлены следующие темы: «Поврежденные лестницы», «Некачественное содержание подвальных и чердачных помещений», «Повреждение кровли» и «Неисправность/повреждение дверей в местах общего пользования многоквартирного дома».