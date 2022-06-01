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Москвичи с 1 июня могут оформить компенсацию штрафов за нарушение ковидных ограничений

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Москвичи с 1 июня могут оформить компенсацию штрафов за нарушение ковидных ограничений
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Жители столицы с 1 июня смогут подать заявление на получение компенсации по административным штрафам, назначенным за несоблюдение ограничений, связанных с COVID-19, и оплаченным ими ранее. Вернуть деньги смогут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Также городские власти прекратят взыскание аналогичных штрафов, которые были ранее назначены, но не оплачены.

«Ковидная амнистия» продлится до конца 2022 года. В нее войдут все ограничения, кроме несоблюдения режима домашней самоизоляции. Получить компенсации могут жители и гости столицы, которым был выписан штраф на территории Москвы.

Обратиться с заявлением можно в любой городской центр госуслуг без предварительной записи. Для этого нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, а также постановление об административном штрафе и подтверждение его оплаты. Компенсация будет соответствовать размеру уплаченной суммы.

Те, кто не имеет постановления о назначении административного наказания, может получить его копию в органе исполнительной власти или учреждения, назначившего штраф, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ковидная амнистия в российской столице вступает в силу со среды, 1 июня. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в общей сложности сумма взысканий, подлежащих прекращению или возврату, составит около 13,6 миллиарда рублей.

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