Центр «Моя карьера» проведет обучающие мероприятия по трудоустройству

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Центры занятости «Моя карьера» проведут в июне серию образовательных мероприятий, направленных на помощь в трудоустройстве и развитии карьеры.

— Мы тщательно анализируем достижения и неудачи слушателей наших программ. В зависимости от результатов добавляем в программу курсов новые мотивационные или профессиональные инструменты, которые помогут соискателям обрести уверенность в себе и реализоваться профессионально, — рассказала заместитель директора центра «Моя карьера» Ольга Лотванова.

Так, участники очного трехдневного марафона «Как пройти собеседование» научатся справляться со стрессом во время встречи с работодателем. Обучение стартует 6 июня в 10:00.

Разобраться в сильных профессиональных сторонах позволит модульный марафон «Хочу работать!». Его участники узнают о современных каналах поиска работы, проведут анализ своих компетенций, научатся составлять портфолио и резюме, а также писать сопроводительные письма. Марафон начнется 10 июня в 10:00.

На тренинг «Свободная занятость» приглашаются москвичи, которые планируют развиваться в самозанятости. Участники марафона познакомятся с навыками, которые можно монетизировать, и способами продвижения услуг. Очное занятие состоится 14 июня в 14:00.

На тренинге «Самозанятость: как говорить с клиентом на одном языке», который пройдет 15 июня в 10:00, жителей столицы научат находить общий язык с людьми и разбираться в их психотипах.

Занятие «Основы самозанятости. Юридические вопросы» будет посвящено тонкостям заключения договоров с заказчиками и работодателями, а также особенностям налогообложения и возможностям приложения «Мой налог». Тренинг состоится 21 июня в 10:00.

Научиться сохранять силы и энергию смогут участники тренинга «Самозанятость: как найти вдохновение для реализации своего потенциала», который стартует в 10:00 24 июня, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» подготовил новый онлайн-курс, который расскажет начинающим предпринимателям, как выйти на маркетплейс.