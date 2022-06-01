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Российские хакеры опубликовали данные о 700 сотрудниках СБУ

Полина Долганова
В мире
Российские хакеры опубликовали данные о 700 сотрудниках СБУ
Фото: pexels.com / Digital Buggu

Российская хакерская группа RaHDIt обнародовала данные о 700 сотрудниках украинской службы безопасности. Достоверность информации подтвердил один из сотрудников российских специальных служб.

Так, на информационном ресурсе группы под названием «Немезида» появились данные о сотрудниках СБУ с фотографиями, адресами проживания и номерами телефонов.

По данным хакеров, некоторые сотрудники украинских спецслужб были судимы за приобретение наркотиков и увлекались азартными играми.

В начале российской спецоперации группа RaHDIt взломала все 755 правительственных сайтов Украины, напомнили в РИА Новости.

27 апреля стало известно, что украинская власть причастна к организации более 600 хакерских атак в отношении предприятий и учреждений в России и Белоруссии. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, он создал первую в мире «киберармию». Чиновник также добавил, что в настоящее время к совершению хакерских атак привлечены около 300 тысяч специалистов.

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