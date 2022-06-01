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Технополис «Москва» выпустил более 45 тысяч умных образовательных игрушек

Антон Махов
Город
Технополис «Москва» выпустил более 45 тысяч умных образовательных игрушек
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к13 Карта всех событий

Резиденты технополиса «Москва» за 2021 год выпустили более 45 тысяч умных игрушек для обучения детей. Об этом в среду, 1 июня, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Создание высокотехнологичной продукции для детского образования — одна из актуальных задач для предприятий особой экономической зоны Москвы. За прошлый год компания «Научные развлечения» выпустила около 30 тысяч цифровых лабораторий для разных учебных дисциплин. Это оборудование позволяет в интерактивном формате проводить эксперименты и решать множество задач, — рассказал Овчинский.

С помощью такой игровой техники детям проще изучать робототехнику, естественные и точные науки, программирование. Компания производит образовательные наборы, компьютерные лаборатории, интерактивные учебные установки и не только. Такое оборудование применяют более чем в 35 тысячах детских садов, школ и высших учебных заведений России.

— Другой резидент ОЭЗ — NexTouch — в 2021 году выпустил более 15 тысяч обучающих устройств, в том числе детские развивающие комплексы, — добавил Овчинский.

Компания создала игровой программно-аппаратный комплекс, с его помощью детей обучают основам программирования и технологии. Он представляет собой стол с сенсорной панелью и развивающими играми, также сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Также резиденты технополиса «Москва» в 2021 году увеличили выручку на треть.

Образование Дети технополис «Москва»
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