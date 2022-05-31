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Резиденты технополиса «Москва» в прошлом году увеличили выручку на треть

Александр Афонин
Город
Резиденты технополиса «Москва» в прошлом году увеличили выручку на треть
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград, территория ОЭЗ Технополис Москва Карта всех событий

Компании — резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» за 2021 год увеличили выручку на треть. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 31 мая.

— Объем выручки резидентов особой экономической зоны за 2021 год составил 34,3 миллиарда рублей, это более чем на 30 процентов превышает показатель 2020 года, — сказал он.

Ефимов добавил, что в прошлом году сумма составила 25,7 миллиарда рублей. Также результат текущего года обогнал на 50 процентов показатель 2019 года. Тогда объем продаж составил 22,7 миллиарда рублей.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что на долю предприятий кластера микроэлектроники в 2021 году пришлась почти половина общей выручки резидентов ОЭЗ технополиса — более 15 миллиардов рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2021 году инвестировали в создание и развитие высокотехнологичных производств столицы свыше 28,5 миллиарда рублей. Показатель увеличился более чем в три раза.

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