Резиденты технополиса «Москва» в прошлом году увеличили выручку на треть

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Компании — резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» за 2021 год увеличили выручку на треть. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 31 мая.

— Объем выручки резидентов особой экономической зоны за 2021 год составил 34,3 миллиарда рублей, это более чем на 30 процентов превышает показатель 2020 года, — сказал он.

Ефимов добавил, что в прошлом году сумма составила 25,7 миллиарда рублей. Также результат текущего года обогнал на 50 процентов показатель 2019 года. Тогда объем продаж составил 22,7 миллиарда рублей.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что на долю предприятий кластера микроэлектроники в 2021 году пришлась почти половина общей выручки резидентов ОЭЗ технополиса — более 15 миллиардов рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2021 году инвестировали в создание и развитие высокотехнологичных производств столицы свыше 28,5 миллиарда рублей. Показатель увеличился более чем в три раза.