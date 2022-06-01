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Дептранс Москвы разъяснил новый порядок возврата «Тройки» в кассы метро

Антон Махов
Город
Дептранс Москвы разъяснил новый порядок возврата «Тройки» в кассы метро
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Порядок возврата транспортных карт «Тройка» в кассы столичного метрополитена был изменен с 1 июня. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

С начала лета 2022 года все карты «Тройка» можно будет вернуть в течение пяти лет. Если за это время владелец не сдает карту, то она остается в его собственности и продолжает работать.

В цену каждой «Тройки» входят залоговые 50 рублей. Департамент транспорта сообщает, что без четко обозначенного времени возврата, как было раньше, люди часто покупали карты и не использовали их.

При возвращении карты обрабатывают и продают снова, так можно более разумно расходовать пластик, сообщают в ведомстве.

Теперь если на руках есть много ненужных карт «Тройка» возрастом менее пяти лет, то их можно сдать в кассы до 1 сентября 2022 года и получить по 50 рублей за каждую. Все карты, которые были куплены после 1 июня этого года, также можно вернуть в течение пяти следующих лет, сообщает Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Помимо этого, приобрести годовой абонемент на проезд по карте «Тройка» с 10-процентным кешбэком стало возможно посредством платежной системы «Мир».

Транспорт Карта «Тройка» Деньги
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