Годовой абонемент по «Тройке» можно купить с 10-процентной скидкой по карте «Мир»

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве купить годовой абонемент на проезд по карте «Тройка» с 10-процентным кешбэком можно по платежной системе «Мир». Об этом в среду, 1 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— По поручению мэра Москвы мы делаем проезд в московском транспорте более выгодным. Совместно с нашим партнером — платежной системой «Мир» — запускаем акцию, по которой при покупке годового абонемента на проезд по карте «Мир» ‎пассажир получит кешбэк в размере 10 процентов. Это предложение действует до конца года, — рассказал заместитель мэра.

Абонемент на этих условиях можно приобрести с 1 июня 2022 года. На карту вернут 1950 или 2445 рублей в течение пяти рабочих дней после покупки. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрировать свою карту «Мир» на сайте платежной системы или в мобильном приложении программы лояльности.

Далее следует купить абонемент с помощью карты «Мир» в кассе, автомате по продаже билетов или в приложении «Метро Москвы», сообщают на официальном сайте мэра столицы.

Помимо этого, в кассы метрополитена Москвы поступила первая тысяча карт «Тройка» на базе российского чипа.