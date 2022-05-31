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Новые карты «Тройка» с российским чипом поступили в кассы метро Москвы

Александр Афонин
Город
Новые карты «Тройка» с российским чипом поступили в кассы метро Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В кассы столичного метрополитена поступила первая тысяча карт «Тройка» на базе российского чипа. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 31 мая.

— Первую тысячу тестовых карт пассажиры с сегодняшнего дня могут купить в кассах метро. А уже в июне поступит массовая партия — 200 тысяч российских карт, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Департамент транспорта совместно с АО «Микрон» в 2018 году создал центр компетенций по транспортным проектам ГК Микрон. Три года назад была начата разработка отечественного чипа для транспортных карты.

Ликсутов отметил, что новые чипы никак не скажут на работе «Тройки». Функционал карты останется прежним, передает дептранс.

26 мая на Северном речном вокзале появилась возможность оплаты проезда на речных трамвайчиках по двум направлениям картой «Тройка». В направлении до причала «Захарково» стоимость проезда составит 46 рублей. До причала в город Химки — 150 рублей.

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