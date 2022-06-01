Москвичей предупредили о кратковременных ливнях и грозах 1 июня

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Столицу и Московскую область 1 июня ожидают кратковременные ливни и грозы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Во второй половине дня — кратковременные дожди ливневого характера, местами грозы, — рассказал Леус.

По его словам, температура в Москве достигнет 22–24 градусов тепла, в области — плюс 19–24 градусов. Ветер юго-восточного направления будет достигать скорости 3–8 метров в секунду с порывами при грозах. Атмосферное давление будет слабо падать, барометры на данный момент показывают 751 миллиметр ртутного столба. Также синоптики сообщили, что погоду в столичном регионе продолжит задавать атмосферный фронт. Он вытянут в меридиональном направлении, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что июнь в Москве выдастся относительно теплым, но небольшие осадки все же ожидаются в столичном регионе. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, несмотря на ожидания по поводу того, что столичная погода будет преподносить «сюрпризы в виде осадков», особенно в первую неделю лета, есть надежда, что вторая неделя месяца выдастся теплой и недождливой.