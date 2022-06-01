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Около пяти тысяч пар поженились в обновленном Дворце бракосочетания №4 за год

Антон Махов
Город
Около пяти тысяч пар поженились в обновленном Дворце бракосочетания №4 за год
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Бутырская улица, 17 Карта всех событий

Около пяти тысяч пар поженились в открытом после ремонта год назад Дворце бракосочетания № 4. Об этом в среду, 1 июня, сообщила исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

— После значительных изменений интерьеров и благоустройства прилегающей территории дворец вернул свою популярность среди молодоженов и стал вторым по количеству зарегистрированных браков за год работы. Самым популярным в Москве остается Дворец бракосочетания № 1. Всего за год во Дворце бракосочетания № 4 стали мужем и женой около 5 тысяч пар. До конца года во дворец подано уже более двух тысяч заявлений о заключении брака, — рассказала Уханева.

Также она подчеркнула, что со дня открытия дворец работает ежедневно и с увеличенным графиком в пиковые дни.

— Для всех молодоженов бесплатно доступна живая музыка, на благоустроенной территории установили арт-объекты для свадебных фотосессий, а также возле дворца расположена большая парковка, на которой могут разместиться даже лимузины, — дополнила Уханева.

По ее словам, в 2021 году брак чаще всего заключали в августе, апреле и сентябре.

Во дворце бракосочетания с 1 июня 2021 года женились около 18 процентов иностранных женихов и около 10 процентов зарубежных невест. Мужчины чаще всего оказывались из Турции, Италии, Великобритании, Франции, Нигерии. Среди невест в основном были гражданки Вьетнама, Латвии, Нигерии, США и Кубы, также сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что новые услуги ЗАГСов в «Моих документах» стали в четыре раза доступнее.

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