Около пяти тысяч пар поженились в обновленном Дворце бракосочетания №4 за год

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Бутырская улица, 17 Карта всех событий

Также она подчеркнула, что со дня открытия дворец работает ежедневно и с увеличенным графиком в пиковые дни.

— Для всех молодоженов бесплатно доступна живая музыка, на благоустроенной территории установили арт-объекты для свадебных фотосессий, а также возле дворца расположена большая парковка, на которой могут разместиться даже лимузины, — дополнила Уханева.

По ее словам, в 2021 году брак чаще всего заключали в августе, апреле и сентябре.

Во дворце бракосочетания с 1 июня 2021 года женились около 18 процентов иностранных женихов и около 10 процентов зарубежных невест. Мужчины чаще всего оказывались из Турции, Италии, Великобритании, Франции, Нигерии. Среди невест в основном были гражданки Вьетнама, Латвии, Нигерии, США и Кубы, также сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что новые услуги ЗАГСов в «Моих документах» стали в четыре раза доступнее.