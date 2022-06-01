Новые услуги ЗАГСов в «Моих документах» стали в четыре раза доступнее

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Услуги ЗАГСов с начала их предоставления в офисах «Мои документы» стали доступнее в четыре раза. Об этом в среду, 1 июня, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Таким образом, территориальная доступность таких услуг выросла в четыре раза — на 300 процентов. До этого получить услуги можно было только в 33 отделах ЗАГС, а теперь — во всех столичных центрах госуслуг, — рассказала Ракова.

Год назад в офисах «Мои документы» у жителей Москвы появилась возможность пользоваться новыми услугами ЗАГСов. За это время было выдано около 250 тысяч повторных свидетельств и справок. Более 20 тысяч пар заключили брак в неторжественной обстановке.

Во всех флагманских офисах «Мои документы» граждане, зарегистрированные в Москве, могут получить услугу по включению в единый государственный реестр ЗАГС сведений о документах, выданных компетентными органами других стран.

Кроме того, 11 центров госуслуг начали оказывать узкоспециализированные редкие услуги. Здесь можно установить отцовство после регистрации рождения ребенка или разорвать брак, если он был заключен в другом государстве, также сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

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