Ребенок катался на самокате по МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 68-й километр Карта всех событий

Сотрудники ДПС доставили домой мальчика, катавшегося на самокате по МКАД. Об этом в среду, 1 июня, Вечерней Москве сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, в дежурную часть МВД поступила информация о том, что на 68-м километре МКАД рядом со съездом на Волоколамское шоссе катается ребенок на самокате. При этом взрослых по близости не было.

Прибывшие на место сотрудники ДПС лейтенант полиции Сергей Матвеев и старший сержант полиции Сергей Лопухов нашли мальчика. Школьник не назвал свое имя, но сказал номер учебного заведения в Красногорске, которое посещает. Автоинспекторы отвезли его туда. Мальчик хотел уйти домой самостоятельно, но полицейские сопроводили его.

Дома его встретили взволнованные родители. В отношении них был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

30 мая сообщалось, что на минувшей неделе на столичных дорогах зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия. В них погибли семеро, а 164 человека получили ранения. Среди пострадавших было 24 несовершеннолетних.