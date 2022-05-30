Более 200 водителей в состоянии опьянения остановили сотрудники ГАИ на минувшей неделе

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Всего на минувшей неделе с 23 по 29 мая на столичных дорогах зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Уточняется, что в этих авариях погибли семеро, а 164 человека получили ранения. Среди пострадавших было 24 несовершеннолетних.

С участием мототранспорта произошло 14 ДТП, велосипедисты стали участниками девяти аварий.

Кроме того, зарегистрировано 56 случаев столкновений и столько же наездов на пешеходов. При этом чаще всего пешеходы попадали под колеса автомобилей, когда переходили дорогу в неположенном месте.

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Самыми аварийными днями прошедшей недели стали четверг и суббота — в эти дни было зарегистрировано по 27 ДТП. В воскресенье было 15 дорожных аварий.

В Госавтоинспекции отметили, что в выходные дни удалось пресечь 222 факта управления автомобилем пьяными водителями. Из них 96 — с установленным состоянием опьянения, 121 отказавшийся от освидетельствования и пятеро рецидивистов, уже лишенных права управления, им грозит уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что более 50 смертельных ДТП произошло по вине водителей без прав.