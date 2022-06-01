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Россияне рассказали, куда поедут с детьми летом

Ирина Игнатенко
Общество
Россияне рассказали, куда поедут с детьми летом
Фото: Pixabay

Треть российских семей с детьми планируют отправиться летом в путешествие по стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передает Life.ru.

Большая часть респондентов отметила, что планирует посетить Москву и Подмосковье — 24,3 процента, 18 процентов планируют поездки в Сочи и Краснодарский край, 16 процентов намерены прогуляться по Петербургу. Также многие планируют посетить Крым, Калининград, Минеральные Воды, Алтай и Карелию.

Отправить детей на дачу планируют 18 процентов участников опроса. Еще 19,5 процента собираются остаться в родном городе. В семейную поездку на море собираются 10,7 процента респондентов, а отправить детей в летний лагерь планируют 5 процентов опрошенных.

Также сообщается, что поездки за границу планируют примерно 16 процентов россиян.

До этого руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал «ВМ», какие направления внутри страны будут наиболее популярными этим летом.

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