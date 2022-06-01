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Синоптик рассказала, какая погода ждет петербуржцев в июне

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик рассказала, какая погода ждет петербуржцев в июне
Фото: gov.spb.ru

Ведущий синоптик Петербурга Наталья Мироничева дала подробный прогноз на первый летний месяц — июнь. Средняя температура воздуха в городе будет близка к норме и составит около плюс 16 градусов.

По словам эксперта, месяц будет более сухим, чем обычно — объем осадков ожидается от 60 до 100 процентов.

Большую часть месяца погоду в городе будут определять циклоны, которые станут причиной облачности и кратковременных осадков в виде дождя, повышенного атмосферного давления.

— Сухие и теплые периоды будут чередоваться с периодическими кратковременными дождями и небольшими похолоданиями, — отметила эксперт в комментарии «Невским новостям».

В отдельные дни столбики термометров могут подниматься до плюс 21-26 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что европейскую часть России ожидает тепло три ближайших месяца. По словам эксперта, холодный май не является предвестником дождливого лета, передает ФАН.

Июнь в Москве выдастся относительно теплым, но небольшие осадки все же ожидаются в столичном регионе. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов

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