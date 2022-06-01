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Сергунина: Библиотеки и культурные центры Москвы приглашают на программу «КультЛето»

Анастасия Колоскова
Город
Сергунина: Библиотеки и культурные центры Москвы приглашают на программу «КультЛето»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес, 35 Карта всех событий

В Москве стартовала общегородская летняя познавательная программа «КультЛето», в рамках которой 150 культурных площадок откроют образовательные кружки и секции. Об этом в среду, 1 июня, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Занятия будут проходить до конца лета. Москвичам есть из чего выбрать: 150 городских культурных площадок подготовили больше тысячи интенсивов. Это занятия по живописи, музыке, актерскому мастерству, мультипликации и 3D-моделированию — рассказала она.

Ознакомиться с полным списком студий и кружков можно на сайте Мосразвития.

Так, дом культуры «Михайловское» (поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, дом 35) приглашает на пятидневный курс игры на гитаре. Занятия будут проходить с 6 по 10 июня с 16:00 до 18:00. Телефон для записи +7 (495) 850-56-51.

Трехдневный курс по витражной росписи проведет дом культуры «Восход» (улица Маршала Федоренко, дом 2, корпус 2) с 6 по 8 июня. Занятия будут начинаться в 16:00 и длиться 45 минут. Зарегистрироваться можно по телефону +7 (495) 486-73-71.

Москвичей в возрасте от 7 до 15 лет приглашают посетить платные занятия по мультипликации, которые пройдут в детской библиотеке № 178 — культурном центре имени А. Л. Барто (улица Дмитрия Ульянова, дом 24) с 31 мая по 10 июня. Начало в 12:00. В конце курса участники создадут совместный мультфильм. Телефон для записи +7 (499) 124-61-51.

Культурный центр «Зеленоград» (Зеленоград, Центральная площадь, дом 1) 14 июня откроет мастерскую по 3D-печати «Полигон», где можно научиться строить трехмерные модели. Курс предусматривает четыре занятия. Они будут проходить с 19:00 до 20:30. Регистрация по телефону +7 (499) 734-31-71.

Курс по изобразительному искусству организовала библиотека-читальня имени А. С. Пушкина (Большая Почтовая улица, дом 16). Занятия пройдут с 16:00 до 17:00 15–17 июня. Телефон для записи +7 (499) 267-50-56.

Освоить азы профессии актера можно в культурном центре «Меридиан» (Профсоюзная улица, дом 61). Занятия по актерскому мастерству, сценической пластике и речи рассчитаны на старших школьников и взрослых. Они пройдут с 14 по 16 июня с 19:00 до 21:00. Необходима предварительная регистрация.

Программу «КультЛето» впервые организовали в 2017 году. Изначально она предназначалась исключительно для детей, однако позже к ней присоединились и взрослые москвичи.

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