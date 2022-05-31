Наталья Сергунина: Более 140 событий подготовили культурные площадки Москвы ко Дню защиты детей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московские культурные площадки проведут в честь Дня защиты детей более 140 праздничных мероприятий. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Программа будет идти с 1 по 4 июня. Ее подготовили парки, музеи, библиотеки, культурные центры и кинотеатры сети «Москино». В разных районах города запланировано больше 140 мероприятий. Приглашаем детей и их родителей на экскурсии, спектакли, творческие и спортивные занятия, — отметила Сергунина.

Также сообщается, что большинство мероприятий можно будет посетить бесплатно, а на некоторые придется заранее зарегистрироваться.

За расписанием можно следить на официальных сайтах культурных учреждений и в разделе «Афиша» портала mos.ru. Юным москвичам предлагают научиться химии, посмотреть спектакли, вспомнить правила дорожного движения и покататься на велосипедах. Помимо этого, их научат основам химии, покажут, как танцевать брейк-данс и многое другое, сообщила заместитель мэра.

Сегодня, 31 мая, Наталья Сергунина сообщила о том, что на участие в хакатоне Moscow City Hack направили заявки уже более двух тысяч разработчиков.