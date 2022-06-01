Два жителя Подольска погибли, отравившись газом

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В Подольске следователи устанавливаются обстоятельства смерти двух человек. Об этом в среду, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, семья из четырех человек отравилась газом в собственной квартире. Двое из них погибли, еще двое госпитализированы.

По данному факту организована проверка. Врадий добавила, что в настоящее время следователи, специалисты из газовой службы и представители управляющей компании осматривают квартиры и оборудование.

Фото: СК РФ / Московская область

Она также отметила, что в апреле текущего года жильцам данной квартиры было выдано предписание на отключение газа в связи с выявленными нарушениями и необходимостью их устранения. Но те были категорически против.

В свою очередь подмосковная прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

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