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Около 44 миллиардов рублей потребуется на обновление мусоровозов в России

Ирина Игнатенко
Общество
Около 44 миллиардов рублей потребуется на обновление мусоровозов в России
Фото: Вечерняя Москва

На обновление почти пяти тысяч мусоровозов в России потребуется 44,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

По его словам, обновить планируется почти треть от всего парка мусоровозов, действующих в стране.

Буцаев отметил, что в России задействовано в обслуживании 22 773 транспортных средства, включая 15 451 мусоровоз. Из них 4703 единицам техники требуется плановое обновление. Для этого необходимо выделить средства в размере 44,6 миллиарда рублей.

— Расчет производился исходя из средней стоимости мусоровоза в размере 9,5 миллиона рублей, — отметил Денис Буцаев.

В 2021 году РЭО и Минприроды России предложили расширить меры поддержки для проектов в сфере обращения с ТКО. Было предложено ввести механизм льготного лизинга для оборудования и техники, передает «360».

Более шестидесяти субботников состоялось по всей России при поддержке Российского экологического оператора в рамках проекта «Зеленый десант» в апреле и мае текущего года. В них приняли участие почти 3,5 тысячи человек, которые собрали 62,7 тонны отходов.

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