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Северный флот до конца года проведет 19 испытательных стрельб из новых видов оружия

Полина Долганова
Общество
Северный флот до конца года проведет 19 испытательных стрельб из новых видов оружия
Фото: Минобороны РФ

Северный флот до конца текущего года в ходе стрельб 19 раз испытает новые виды вооружений. Об этом в среду, 1 июня, сообщил командующий флотом адмирал Александр Моисеев.

— Значительный ресурс Северного флота задействован в обеспечении испытаний новых образцов вооружения и военной техники: боевых кораблей и подводных лодок, а также морского оружия, — цитирует Моисеева РИА Новости.

В апреле стало известно, что Россия планирует провести совместные военные учения с Вьетнамом. В рамках учений стороны будут разрабатывать новые решения при выполнении боевых задач и отрабатывать управление войсками в сложной обстановке.

15 апреля стало известно, что военные корабли первой морской группы Североатлантического альянса SNMG1 вошли в Балтийское море для участия в совместных учениях со странами-союзниками. Уточняется, что другие корабли также вошли в воды Балтики 15 апреля: они пришли в круизный терминал Таллиннского порта. В рамках учений судна продемонстрируют наличие союзников в регионе Балтийского моря. Учения проходили совместно с эстонским военно-морским флотом.

Оружие учения Северный флот
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