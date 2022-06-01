Столичные центры госуслуг готовы нанять 1,5 тысячи сотрудников на временные работы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Центры «Мои документы» смогут принять на временные и общественные работы до 1,5 тысячи сотрудников, потерявших работу или находящихся под риском увольнения. Об этом в среду, 1 июня, сообщила пресс-служба центров госуслуг Москвы.

— Мы подали заявку на получение субсидии для организации временных и общественных работ. Совсем скоро будет принято решение, и надеемся, что сможем принять участие в программе и временно трудоустроить до 1,5 тысячи специалистов, — отметил директор по работе с персоналом центров госуслуг Кирилл Акинфиев, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что общественные работы предусмотрены для сотрудников, которых уволили, на период поиска нового рабочего места. Им предлагается оказывать первичную консультацию при выдаче талонов в центрах «Мои документы», выдавать бланки заявлений, распределять потоки посетителей, а также оказывать помощь в зоне электронных услуг и зонах дополнительных сервисов. К примеру, помогать посетителям пройти обследование на диагностическом комплексе, пишет агентство городских новостей «Москва».

24 мая стало известно, что центр занятости населения Москвы «Моя работа» и сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» подписали соглашение о сотрудничестве, благодаря чему количество вакансий в агрегированной базе центра увеличится до 340 тысяч.