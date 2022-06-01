Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Эндокринолог объяснила, как продлить жизнь при сахарном диабете

Анна Михалюк
Общество
Эндокринолог объяснила, как продлить жизнь при сахарном диабете
Фото: depositphotos

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как продлить жизнь при сахарном диабете.

Доктор объяснила, в течение последних 20 лет в России основные причины смертей диабетиков — это заболевания сердца и сосудов, например, инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, хроническая сердечная недостаточность, поражение сосудов из-за гангрены, тромбоэмболия и другое.

— Повышенный сахар крови бьет как раз по двум мишеням: внутренней оболочке сосудов организма и по оболочке нервов. Соответственно, пациенту нужно избегать поднятия сахара крови, оптимальный уровень — до 9 ммоль/литр крови, — объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второе, что влияет — это уровень холестерина. Если сосуд поврежден, то холестерин начинает оседать на его стенках, возникает атеросклероз, который приводит к закупорке сосудов. Чтобы этого не случилось, нужно прекратить регулярное повреждение стенок при помощи регуляции уровня сахара в крови.

— Третий фактор сохранности сосудов — это нормальное артериальное давление. При диабете оно должен быть в норме — до 140/90. Для его нормализации нужно подобрать гипотензивную терапию, а также заняться снижением веса, если есть лишний, — порекомендовала врач.

Кроме этого, важно подобрать правильный рацион, богатый полезными витаминами и микроэлементами, а также заниматься физической активностью.

Эндокринолог также рассказала, как снизить чувство голода при снижении веса. Для эффективного похудения без чувства дискомфорта важно включать в последний прием пищи белок и клетчатку.

Здоровье сахарный диабет эндокринолог
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Комплексная проверка здоровья

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Начало большого пути

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не ищите любовь в анкетах

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Все мнения
О проекте