Эндокринолог объяснила, как продлить жизнь при сахарном диабете

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Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как продлить жизнь при сахарном диабете.

Доктор объяснила, в течение последних 20 лет в России основные причины смертей диабетиков — это заболевания сердца и сосудов, например, инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, хроническая сердечная недостаточность, поражение сосудов из-за гангрены, тромбоэмболия и другое.

— Повышенный сахар крови бьет как раз по двум мишеням: внутренней оболочке сосудов организма и по оболочке нервов. Соответственно, пациенту нужно избегать поднятия сахара крови, оптимальный уровень — до 9 ммоль/литр крови, — объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второе, что влияет — это уровень холестерина. Если сосуд поврежден, то холестерин начинает оседать на его стенках, возникает атеросклероз, который приводит к закупорке сосудов. Чтобы этого не случилось, нужно прекратить регулярное повреждение стенок при помощи регуляции уровня сахара в крови.

— Третий фактор сохранности сосудов — это нормальное артериальное давление. При диабете оно должен быть в норме — до 140/90. Для его нормализации нужно подобрать гипотензивную терапию, а также заняться снижением веса, если есть лишний, — порекомендовала врач.

Кроме этого, важно подобрать правильный рацион, богатый полезными витаминами и микроэлементами, а также заниматься физической активностью.

Эндокринолог также рассказала, как снизить чувство голода при снижении веса. Для эффективного похудения без чувства дискомфорта важно включать в последний прием пищи белок и клетчатку.