Теленок зебувидной коровы родился в Московском зоопарке

Фото: Пресс-служба Московсого зоопарка

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

В Московском зоопарке появился на свет теленок зебувидной коровы. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в Telegram-канале зоосада.

Теленок родился 28 апреля в центре воспроизводства редких видов животных в 08:30, его обнаружил смотритель. К этому моменту малыша уже вылизали родители, он пил молоко и активно бегал в вольере. После этого прибыл ветеринар и осмотрел маму-корову и теленка. Он обработал пуповину и подтвердил хорошее состояние животных. Родителей зовут Барон и Тигра. Они были доставлены в зоопарк с Городской фермы на ВДНХ.

Новорожденный теленок сейчас живет в отдельном помещении — так более безопасно, сообщают в зоопарке. Скоро его планируют выпускать на открытый воздух.

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Малыш активно интересуется сеном и людьми. Имя теленку пока не дали, но он уже проявляет черты характере обоих родителей: тянется к людям и потом отпрыгивает, сообщают в Telegram-канале Московского зоопарка.

Ранее у черного барана Штопора и белой овечки Гонки из Московского зоопарка родился ягненок. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе зоосада.