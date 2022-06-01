Межрегиональная ярмарка открылась на Яблоневой аллее в Зеленограде

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Зеленоград, к317Ас3 Карта всех событий

На Яблоневой аллее в Зеленограде открылась межрегиональная круглогодичная продуктовая ярмарка в стиле ампир. Она располагается в районе Савелки, между корпусами 317а и 313б.

Ярмарка представляет из себя одноэтажное здание на 30 торговых мест. Посетители могут купить здесь фрукты, овощи, рыбу, мясо, молочные продукты, кондитерские изделия, а также сухофруты.

Помещение собрано из быстровозводимых конструкций, оно оборудовано системами отопления и вентиляции. Также здесь установлены холодильные камеры для хранения продуктов. Ярмарка работает со вторника по воскресенье, понедельник — санитарный день, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее власти города рассказали москвичам, чем заняться в столичных парках в теплый сезон. Там можно позаниматься в мастерских, принять участие в обзорных экскурсиях и квестах, познакомиться с творчеством уличных актеров, художников и музыкантов, а также посетить занятия по фитнесу, йоге и танцам.