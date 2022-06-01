Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Межрегиональная ярмарка открылась на Яблоневой аллее в Зеленограде

Антон Махов
Город
Межрегиональная ярмарка открылась на Яблоневой аллее в Зеленограде
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград, к317Ас3 Карта всех событий

На Яблоневой аллее в Зеленограде открылась межрегиональная круглогодичная продуктовая ярмарка в стиле ампир. Она располагается в районе Савелки, между корпусами 317а и 313б.

Ярмарка представляет из себя одноэтажное здание на 30 торговых мест. Посетители могут купить здесь фрукты, овощи, рыбу, мясо, молочные продукты, кондитерские изделия, а также сухофруты.

Помещение собрано из быстровозводимых конструкций, оно оборудовано системами отопления и вентиляции. Также здесь установлены холодильные камеры для хранения продуктов. Ярмарка работает со вторника по воскресенье, понедельник — санитарный день, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее власти города рассказали москвичам, чем заняться в столичных парках в теплый сезон. Там можно позаниматься в мастерских, принять участие в обзорных экскурсиях и квестах, познакомиться с творчеством уличных актеров, художников и музыкантов, а также посетить занятия по фитнесу, йоге и танцам.

ярмарка Москва Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Комплексная проверка здоровья

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Начало большого пути

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не ищите любовь в анкетах

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Все мнения
О проекте