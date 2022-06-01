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Более 350 тысяч цветов посадят в парке «Яуза»

Антон Махов
Город
Более 350 тысяч цветов посадят в парке «Яуза»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, парк Яуза Карта всех событий

Более 350 тысяч цветов высадят в парке «Яуза». Об этом в среду, 1 июня, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

После высадки растений специалисты продолжат за ними ухаживать и следить за ростом. Цветы будут облагораживать парк и радовать гостей.

Специалисты высадят растения в вазоны, цветочницы и кашпо.

Парк «Яуза» станет самым протяженным экологическим парком в Европе. Его суммарная площадь составит более 350 гектаров. На его территории уже привели в порядок участок вдоль Чукотского проезда и Заповедной улицы, обновили парк спорта «Яуза» и скверы вдоль Тенистого и Лазоревого проездов. Также на официальном сайте мэра Москвы говорится, что на месте бывшей усадьбы Леоново разбили парк «Сад будущего».

Также стало известно, что работы, связанные с реабилитацией природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево», планируют завершить ко Дню города. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы

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