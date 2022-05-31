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Работы по восстановлению парка «Покровское-Стрешнево» завершат ко Дню города

Араз Салехов
Город
Работы по восстановлению парка «Покровское-Стрешнево» завершат ко Дню города
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, природно-исторический парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Работы, связанные с реабилитацией природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево», планируют завершить к Дню города. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Центральная часть — природный парк — останется естественной заповедной зоной. Еще одной природной территорией станет эколого-просветительский парк. Здесь отремонтируют экотропу и смотровую площадку. Для безопасного подхода к роднику Царевна Лебедь обустроят настил, укрепят склон и каптаж источников. У Иваньковских прудов появится досугово-рекреационный парк. Здесь оборудуют площадки для отдыха, историческая зона появится неподалеку от храма и усадьбы Покровское-Глебово, а в спортивной части парка посетители смогут заняться активным отдыхом, — говорится в сообщении.

Уточняется, что данный проект является самым крупным в столице в сфере экологии. Специалисты проведут работы на территории площадью свыше 200 гектаров. В общей сложности в строительстве примут участие около 650 человек и 100 единиц техники, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В начале февраля началась инженерная подготовка к реабилитации парка «Покровское-Стрешнево». Работы ведутся в районе 1, 2, 3, 4 и 5-го Иваньковских прудов и в Никольском тупике.

В ходе строительных мероприятий специалисты восстановят регулярный сад и исторические аллеи на территории парка. В частности, они воссоздадут центральную ось от главного дома в сторону седьмого Иваньковского пруда и разработают новые прогулочные маршруты.

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