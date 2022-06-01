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Столичные врачи вылечили 384 человека от коронавируса за сутки

Антон Махов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили 384 человека от коронавируса за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 384 человека от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 367 новых случаев заражения ковидом.

Столичные врачи вылечили 384 человека от коронавируса за сутки Фото: Оперштаб

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказались 126 человек. Также 13 москвичей скончались в результате осложнений при заболевании, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Ранее стало известно, что Турция со среды, 1 июня, отменяет ПЦР-тесты на коронавирус для въезда на территорию страны через все пограничные пункты. Об этом сказано в сообщении министерства внутренних дел республики. В заявлении турецкого правоохранительного ведомства говорится, что текущая ситуация, связанная с пандемией COVID-19, позволяет отменить требование об отрицательном ПЦР-тесте для въезда на территорию страны.

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